Как быстро выучить диалог по английскому?)

Английский язык
Как быстро выучить диалог по английскому?)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Попробуй для начала понять что там написано будет легче или выбери для начала ту роль которая тежелее и потом ту которая легче, проверенно !
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