Как быстро выучить диалог по английскому?)
Английский язык
Как быстро выучить диалог по английскому?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Попробуй для начала понять что там написано будет легче или выбери для начала ту роль которая тежелее и потом ту которая легче, проверенно !
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