Прочитайте стихотворение.Подберите рифму Поспевает брусника, И от птичьего крика Стали дни холоднее. В сердце только............ .

Литература
Прочитайте стихотворение.Подберите рифму Поспевает брусника, И от птичьего крика Стали дни холоднее. В сердце только............ .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно поменять слова только и сердце? Тогда можно сделать так - Стали дни холоднее. Только в сердце теплее. ❤️❤️❤️
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