Стоит ли жалеть мужика в сказке Мужик и Заяц, и объясните свое мнение (то есть поче??у вы так думаете) Вот сказка: Шел однажды бедный мужик по полю. Вдруг видит — сидит под кустом заяц. Обрадовался мужик и говорит: — Вот теп...
Литература
Стоит ли жалеть мужика в сказке Мужик и Заяц, и объясните свое мнение (то есть поче??у вы так думаете) Вот сказка: Шел однажды бедный мужик по полю. Вдруг видит — сидит под кустом заяц. Обрадовался мужик и говорит: — Вот теперь я буду жить хорошо! Возьму этого зайца и продам его. А на эти деньги куплю свинью. Она принесет мне двенадцать поросят. Поросята вырастут, принесут еще каждый по двенадцати. Будет у меня много мяса. Я мясо продам, а на эти деньги новый дом построю, хозяйство заведу, работников найму и женюсь. Жена родит мне двух сыновей. Станут сыновья в поле работать, а я буду у окна сидеть и за порядком смотреть. "Эй вы, ребятки! — крикну я. — Не заставляйте работников много работать, не забывайте, что сами бедно жили!" И так громко крикнул мужик, что заяц испугался и убежал.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет не стоит Он хвастается
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