Напишите сложные примеры слов с проверяемой безуд.гласной

Русский язык
Напишите сложные примеры слов с проверяемой безуд.гласной
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трава-травы грибы-гриб лиса-лис ворона-ворон дома-дом доска-доски коса-косы стекло-стёкла бревно-бревна если еще надо,пиши
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Спиши Определи падеж выделенных имен существительных Вставь пропущенные буквы
Ответить
Физика
Пожалуйста!Срочно нужна помощь!!! При каком из указанных на рисунке(Рисунок прикреплен) соединений четырех одинаковых резисторов сопротивление ме...
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите придумать на казахском 12 предложений что подарить маме на новый год заранее спасибо срочно надо
Ответить
Математика
5 помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Математика
На отрезке AB длиной 19см выбрана точка C так, что длина отрезка. AC на 3см больше длины отрезка BC. Найдите длину AC
Ответить