Напишите сложные примеры слов с проверяемой безуд.гласной
Русский язык
Напишите сложные примеры слов с проверяемой безуд.гласной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трава-травы грибы-гриб лиса-лис ворона-ворон дома-дом доска-доски коса-косы стекло-стёкла бревно-бревна если еще надо,пиши
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