Спиши Определи падеж выделенных имен существительных Вставь пропущенные буквы

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Спиши Определи падеж выделенных имен существительных Вставь пропущенные буквы
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Автор: Гость
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Гость:
А ты в коком классе скажи пожайлуста и сфоткай нормально
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