Нужно поставить скобки так чтобы получилось: 140-80:4×5=600
Математика
Нужно поставить скобки так чтобы получилось: 140-80:4×5=600
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
140-(80:4)*5=600.......
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Пожалуйста!Срочно нужна помощь!!! При каком из указанных на рисунке(Рисунок прикреплен) соединений четырех одинаковых резисторов сопротивление ме...
Қазақ тiлi
Помогите придумать на казахском 12 предложений что подарить маме на новый год заранее спасибо срочно надо
Математика