Нужно поставить скобки так чтобы получилось: 140-80:4×5=600

Математика
Нужно поставить скобки так чтобы получилось: 140-80:4×5=600
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Автор: Гость
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Гость:
140-(80:4)*5=600.......
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