Какое количество информации несет сообщение о результате жребия при бросании монеты ( например выпал орел)? (решение)
Информатика
Какое количество информации несет сообщение о результате жребия при бросании монеты ( например выпал орел)? (решение)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 бит, так как бит может хранить 2 значения либо ноль, либо единицу.Например если выпадет орёл то это будет единица,если решка то ноль.
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