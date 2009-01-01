Расскажите о жар птице. Что она сделала для людей? Предложений 7-10, не меньше
Литература
Расскажите о жар птице. Что она сделала для людей? Предложений 7-10, не меньше
Ответ(ы) на вопрос:
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Жар-птица — сказочная птица, персонаж русских сказок, обычно является целью поиска героя сказки. Перья жар-птицы (подобно перьям Симурга) обладают способностью светить и своим блеском поражают зрение человека. Жар-птица огненная птица, её перья блистают серебром и золотом (у Огнивака перья рыжезлатые), крылья как языки пламени, а глаза светятся как кристалл. По размерам она достигает павлина. Живёт Жар-птица в райском саду Ирии, в золотой клетке. По ночам вылетает из неё и освещает сад собою так ярко, как тысячи зажжённых огней. Добыча жар-птицы сопряжена с большими трудностями и составляет одну из главных задач, которые задает в сказке царь (отец) сыновьям. Добыть жар-птицу удается лишь младшему сыну. Мифологи (Афанасьев) объясняли жар-птицу как олицетворение огня, света, солнца. Жар-птица питается золотыми яблоками, дающими молодость, красоту и бессмертие; когда она поет, из её клюва сыплются жемчуга. Пение жар-птицы исцеляет больных и возвращает зрение слепым. Оставляя в стороне произвольные мифологические объяснения, можно сопоставить жар-птицу со средневековыми, очень популярными и в русской, и в западноевропейской литературе рассказами о птице Феникс, возрождающейся из пепла. Прототипом Жар-птицы является павлин. Молодильные яблоки, в свою очередь, можно сопоставить с плодами гранатового дерева, излюбленного лакомства фениксов. Каждый год, осенью, Жар-птица умирает, а весной возрождается. Иногда можно найти выпавшее перо из хвоста Жар-птицы; внесенное в тёмную комнату, оно заменит самое богатое освещение. Со временем такое перо превращается в золотое. Для ловли Жар-птицы используют золотую клетку с яблоками внутри, как ловушку. Поймать голыми руками её нельзя, так как можно обжечься об её оперение. В 2009 году стала символом Конкурса Песни Евровидение 2009, проходившего в Москве.
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