Какое физическое явление используется во время соления овощей,мяса,рыбы?

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Во время соления(засолки) овощей, мяса, рыбы. Происходит диффузия. Диффузия- это процесс взаимного проникновения молекул или атомов одного вещества между молекулами и атомами другого, приводящий к самопроизвольному выравниванию их концентраций по всему занимаемому объёму.