Что такой сперма? пожалуйста быстрее
Обществознание
Что такой сперма? пожалуйста быстрее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
иноним эякулят, извергнутая при половом акте жидкость, представляет мутную, жидкостуденистую массу слабощелочной реакции и вязкой консистенции вследствие примеси к ней секрета семенных пузырьков; вскоре после извержения сперма превращается в настоящую жидкость под влиянием секрета простаты.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Сколько надо сжечь спирта, чтоб нагреть 300 грамм воды от 20°С до 100 если считать, что на нагревание пошло все тепло, отданного спиртовкой? Уде...
Математика
Литература
Прочитайте стихотворение.Подберите рифму Поспевает брусника, И от птичьего крика Стали дни холоднее. В сердце только............ .