Что такой сперма? пожалуйста быстрее

Обществознание
Что такой сперма? пожалуйста быстрее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
иноним эякулят, извергнутая при половом акте жидкость, представляет мутную, жидкостуденистую массу слабощелочной реакции и вязкой консистенции вследствие примеси к ней секрета семенных пузырьков; вскоре после извержения сперма превращается в настоящую жидкость под влиянием секрета простаты.
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