T разделить на 7 равно 9 используя найденные числа Составьте равные числовые равен??тва

Математика
T разделить на 7 равно 9 используя найденные числа Составьте равные числовые равен??тва
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
63:7=9                       9*8=72                 56:7=8       1)9х=69                     1)9х=72                1)56=7х х=69:9                         х=72:9                   х=56:7 х=7                             х=8                        х=8 2)7х=69                      2) 8х=72             2)56=8х х=69:7                           х=72:8                х=56:8 х=9                                х=9                    х=7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Прочитайте стихотворение.Подберите рифму Поспевает брусника, И от птичьего крика Стали дни холоднее. В сердце только............ .
Ответить
Информатика
Какое количество информации несет сообщение о результате жребия при бросании монеты ( например выпал орел)? (решение)
Ответить
Физика
Какое физическое явление используется во время соления овощей,мяса,рыбы?
Ответить
Литература
Расскажите о жар птице. Что она сделала для людей? Предложений 7-10, не меньше
Ответить
Литература
Стоит ли жалеть мужика в сказке Мужик и Заяц, и объясните свое мнение (то есть поче??у вы так думаете) Вот сказка: Шел однажды бедный мужик по ...
Ответить