T разделить на 7 равно 9 используя найденные числа Составьте равные числовые равен??тва
Математика
T разделить на 7 равно 9 используя найденные числа Составьте равные числовые равен??тва
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
63:7=9 9*8=72 56:7=8 1)9х=69 1)9х=72 1)56=7х х=69:9 х=72:9 х=56:7 х=7 х=8 х=8 2)7х=69 2) 8х=72 2)56=8х х=69:7 х=72:8 х=56:8 х=9 х=9 х=7
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