Определите способ обоазования слов теплется, одноэтажный

Русский язык
Определите способ обоазования слов теплется, одноэтажный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теплется это суффиксальный способ, одноэтажный-это сложное слово образованное сложением основ
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