Қыз-қырқын деген қандай мағына білдіреді
Қазақ тiлi
Қыз-қырқын деген қандай мағына білдіреді
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Қыз-қырқын қосарма создер мысалы қыз деген тусиникти қырқын түсініксіз
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