Пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!! второе и третье!
Математика
Пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!! второе и третье!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С=B C=20° B=20° 180°-(20°+20°)=120° O=120°
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