Пожалуйста, загрузите любую картинку (jpeg, gif, png, jpg) с именем "4_текущая дата по моско??скому времени(день_месяц_год)" (например: 4_05_02_2015.jpg)
Технология
Пожалуйста, загрузите любую картинку (jpeg, gif, png, jpg) с именем "4_текущая дата по моско??скому времени(день_месяц_год)" (например: 4_05_02_2015.jpg)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот,держи! Сам делал в фотошопе. P.S не судите строго,делал 1 раз =)
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