Сравните давление жидкостей с давлением газов что у них общего и чем они различаю??ся

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Газ способен оказывать постоянное давление на стенки сосудов, которое одинаково во всех направлениях. Жидкости в отличие от газов, любая жидкость обладает определенным объемом. У них сжимаемость ничтожно мала. Жидкости заметно сжимаются только при воздействии чрезвычайно высокого давления. Кроме того, они кипят, испаряются и конденсируют