Пожалуйстаа!!!!!!!!!!

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РЕШЕНИЕ ДАНО Придонная = промежуточная = 1000 м. Глубинная = 2*промежуточных Глубинная = поверхностная + 1600 м. НАЙТИ Средняя глубина слоя. РЕШЕНИЕ 1) 2*1000 = 2000 - глубинная зона 2) 2000 - 1600 = 400 м - поверхностная зона 3) 400+1000 + 2000 + 1000 = 4400 м - глубина океана - ОТВЕТ Дополнительно 4) 4400 м : 4 = 1100 м - средняя толщина слоя