ПОЖАЛУСТА ПОМОГИТЕ !!! jutp как это слово произноситься ??

Английский язык
ПОЖАЛУСТА ПОМОГИТЕ !!! jutp как это слово произноситься ??
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Такого слово нет в английском языке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Допоможи матроскину за допомогою двох банок ємністю 5л та 3л налити з відра в бідон 4л молока
Ответить
Физика
Тело брошенное с балкона многоэтажного дома массой 0,5 кг с высоты 5 м, падало со средним ускорением 8 м/с2. Найти изменение импульса тела? Каковы ...
Ответить
Русский язык
10 слов с удвоенной рр
Ответить
Математика
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА ПОТРЕБОВАЛОСЬ 14 АВТОМАШИН ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 4,5 Т СКОЛЬКО ПОТРЕБУЕТСЯ АВТОМАШИН ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 7 Т ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЭТОГО Ж...
Ответить
Английский язык
Сделайте краткий пересказ или мне завтра поставят два))пожалуйста помогите
Ответить