ПОЖАЛУСТО ПОМОГИТЕ Дополнительные каждое из чисел: А)0,3; 0,6; 0,9; 0,35; 0,44до1; В)2,7; 3,6; 4,5; 5,9; 9,7до10 Б)35,2; 15,7; 76,9; 95,15; 99,99до100
Математика
ПОЖАЛУСТО ПОМОГИТЕ Дополнительные каждое из чисел: А)0,3; 0,6; 0,9; 0,35; 0,44до1; В)2,7; 3,6; 4,5; 5,9; 9,7до10 Б)35,2; 15,7; 76,9; 95,15; 99,99до100
Ответ(ы):
Гость:
А)0,3+0,7; 0,6+0,4; 0,9+0,1; 0,35+0,65; 0,44+0,56; В)2,7+7,3; 3,6+6,4; 4,5+5,5; 5,9+4,1; 9,7+0,3 Б)35,2+64,8; 15,7+84,3; 76,9+23,1; 95,15+4,85; 99,99+0,01
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