СРОЧНО ПОМОГИТЕ УРОК ЗАВТРА В 8:00 выполните вычитание дробей ( то что объведено нужно сделать)

Гость: Гость:

Д)3/5 - 13/45 = 27/45 - 13/45 = 14/45 е) 1/3 - 8/27 = 9/27 - 8/27 = 1/27 ж ) 1/2 - 1/3 = 3/6 - 2/6 = 1/6 з) 3/5 - 1/3 = 9/15 - 5/15 = 4/15 и) 7/8 - 2/3 = 21/24 - 16/24 = 5/24 к) 3/4 - 4/7 = 21/28 - 16/28 = 5/28 л) 9/16 -11/24 = 27/48 - 22/48 = 5/48 м) 11/12 - 11/18 = 33/36 - 22/36 = 11 /36