Лыжника вышли Одновременно навстречу друг другу из двух поселков и встретились ч??рез 3 часа первый лыжник шел со средней скоростью 12 километров час а второй 14 километров в час наяйди растояние между поселками
Математика
Лыжника вышли Одновременно навстречу друг другу из двух поселков и встретились ч??рез 3 часа первый лыжник шел со средней скоростью 12 километров час а второй 14 километров в час наяйди растояние между поселками
Ответ(ы):
Гость:
78км расстояние между посёлками
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