Мотивы одиночества в стихотворении Лермонтова утёс и листок . Помогите пожалуйст?? очень срочно

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В стихотворении "Листок" видны мотивы одиночества и поиски родной земли. Листок ищет себе место, пристанища. "Прижался у корня чинары высокой", но она его прогнала, и он снова остался один на этом свете. В стихотворении "Утес" Лермонтов показывает, что человеческие отношения совершенно непрочные. Утес страдает от одиночества, поэтому ему дороги любые примечания, все происходящее