Мотивы одиночества в стихотворении Лермонтова утёс и листок . Помогите пожалуйст?? очень срочно
Литература
Мотивы одиночества в стихотворении Лермонтова утёс и листок . Помогите пожалуйст?? очень срочно
Ответ(ы):
Гость:
В стихотворении "Листок" видны мотивы одиночества и поиски родной земли. Листок ищет себе место, пристанища. "Прижался у корня чинары высокой", но она его прогнала, и он снова остался один на этом свете. В стихотворении "Утес" Лермонтов показывает, что человеческие отношения совершенно непрочные. Утес страдает от одиночества, поэтому ему дороги любые примечания, все происходящее
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расстояние от дома до школы 1500 м мальчик дошёл за 35 мин , а на обратном пути его ско??ость была на 15 м/мин больше.За какое время он дошёл из шк...
История
Физика
Движение тела задано уравнение x=8t, где время выражено в секундах. Приняв массу тела равной 2кг, найдите его импульс.
Геометрия
Помогитеееее прошууу:( Отрезок DM-биссектриса треугольника CDE. Через точку M проведена прямая,параллельная стороне CD и пересекающая сторону DE в...