Расстояние от дома до школы 1500 м мальчик дошёл за 35 мин а на обратном пути его скор??сть была на 15 м мин больше за какое время\ он дошёл из школы

Математика

Расстояние от дома до школы 1500 м мальчик дошёл за 35 мин а на обратном пути его скор??сть была на 15 м мин больше за какое время\ он дошёл из школы

Автор: Гость