Расстояние от дома до школы 1500 м мальчик дошёл за 35 мин а на обратном пути его скор??сть была на 15 м мин больше за какое время\ он дошёл из школы
Математика
Расстояние от дома до школы 1500 м мальчик дошёл за 35 мин а на обратном пути его скор??сть была на 15 м мин больше за какое время\ он дошёл из школы
Ответ(ы):
Гость:
35+15=50 1500:50=30 минут
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