В каких процессах организма человека участвует гипоталамус? 1) регуляция работы ??стальных желёз 2) регуляция менструального цикла 3) усвоение углеводов 4) выработка лимфоцитов

Биология
В каких процессах организма человека участвует гипоталамус? 1) регуляция работы ??стальных желёз 2) регуляция менструального цикла 3) усвоение углеводов 4) выработка лимфоцитов
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Гость:
1) тут это понятно даже если сделать методом исключения
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