В каких процессах организма человека участвует гипоталамус? 1) регуляция работы ??стальных желёз 2) регуляция менструального цикла 3) усвоение углеводов 4) выработка лимфоцитов
Биология
В каких процессах организма человека участвует гипоталамус? 1) регуляция работы ??стальных желёз 2) регуляция менструального цикла 3) усвоение углеводов 4) выработка лимфоцитов
Ответ(ы):
Гость:
1) тут это понятно даже если сделать методом исключения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
План описания природной зоны тайга. 1. географическое положение 2. климатические у??ловия 3. почва 4. растительность 5. животный мир.
Математика
Помогите пожалуйста! 1. Чему равно значение выражения 5 7/8 + (-3 5/12) - (-1 7/16) А) 8 41/48 Б) 3 43/48 В) 2 1/48 Г) 3 1/48 2. Сравни...
Немецкий язык