35б. Надо перевести и сделать номер 4 и 5

Немецкий язык
35б. Надо перевести и сделать номер 4 и 5
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
№4 1.Ева и Михель целуются. Глаза Михеля больше не были такими карими,ведь в его зрачках танцевали серо-зелёные пятна.  2.Михель ласкал её. Его руки! Ева лежала с закрытыми глазами. Темнота -- уже не темнота. Перед её глазами прыгали красные круги. 3.Ева внезапно почувствовала всю неприятность этой ситуации и хотела уклониться,но Михель крепко обнял её и закопался своим лицом в её грудь. 4.Ева повернулась и коснулась Михеля."Почему ты такой хмурый?" 5.Кристиан улыбнулся,как будто бы всё было в порядке,как будто бы совершенно ничего не произошло. Ни малейшей неуверенности в его улыбке,ни малейшего замешательства. 6.Можно было принять его шёпот за заботливую нежность,если бы не знать,что девочку на нижнем этаже дома можно уже было считать пропавшей. №5 1.Zärtlichkeit 2.mag 3.sich....kümmert 4.sauer 5.heult 6.trösten
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