Помогите, срочно нужно решить задание 2!!!!
Математика
Помогите, срочно нужно решить задание 2!!!!
Ответ(ы):
Гость:
1 прямоугольник больше 2 в 2 раза вот тебе и ответ просто умножить на 2
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