1) 2^(x-1)-2^(x-6)gt;17 2) 5^(3x)+3*5^(3x-2)lt;140 3) 3^(x+2)+3^(x-1)lt;=28 Срочно!!! помогите решить!!! Неужели на сайте нет Великих математиков!!!???
Алгебра
1) 2^(x-1)-2^(x-6)gt;17 2) 5^(3x)+3*5^(3x-2)lt;140 3) 3^(x+2)+3^(x-1)lt;=28 Срочно!!! помогите решить!!! Неужели на сайте нет Великих математиков!!!???
Ответ(ы):
Гость:
Здесь показательные неравенства не являются простейшими. В них нужно выделить какую-то одну степень в качестве основной. 2^(x-1) -2^(x-6) >17 2^x*2^(-1) -2^x*2^(-6) >17. Теперь либо 2^x заменяем новой переменной, либо выносим за скобки. 2^x=t t*1/2 -t*1/64 >17 31/64 t > 17 t>17/(31/64) t>1088/31. Переходим к начальным переменным: 2^x >1088/31 x>log₂(1088/31). Все остальные решаются аналогично.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Острые углы прямоугольного треугольника равны 20∘ и 70∘. Найти угол между высотой ?? биссектрисой, проведенными из вершины прямого угла.
История
Восстанию под руководством Степана Разина предшествовал поход под предводительством..... а)С.Разин б) Хлопко Косолап в) В.УС г) И. Болотников
Математика