1) 2^(x-1)-2^(x-6)gt;17 2) 5^(3x)+3*5^(3x-2)lt;140 3) 3^(x+2)+3^(x-1)lt;=28 Срочно!!! помогите решить!!! Неужели на сайте нет Великих математиков!!!???

Гость: Гость:

Здесь показательные неравенства не являются простейшими. В них нужно выделить какую-то одну степень в качестве основной. 2^(x-1) -2^(x-6) >17 2^x*2^(-1) -2^x*2^(-6) >17. Теперь либо 2^x заменяем новой переменной, либо выносим за скобки. 2^x=t t*1/2 -t*1/64 >17 31/64 t > 17 t>17/(31/64) t>1088/31. Переходим к начальным переменным: 2^x >1088/31 x>log₂(1088/31). Все остальные решаются аналогично.