Названия и абсолютная высота самой высокой точке уральских гор
География
Названия и абсолютная высота самой высокой точке уральских гор
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Народная Гора в России Наивысшая вершина Урала. Высота над уровнем моря 1895 метров. Гора расположена на Приполярном Урале на границе Республики Коми и Ханты-Мансийского автономного округа, высшая точка смещена на полкилометра от границы в сторону Ханты-Мансийского автономного округа.
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