3 сут 71 час какое больше
Математика
3 сут 71 час какое больше
Ответ(ы):
Гость:
В сутках 24 часа 3*24= 72 часа в трех сутках, значит 3 суток больше чем 71 час
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