Восстанию под руководством Степана Разина предшествовал поход под предводительством..... а)С.Разин б) Хлопко Косолап в) В.УС г) И. Болотников

История
Восстанию под руководством Степана Разина предшествовал поход под предводительством..... а)С.Разин б) Хлопко Косолап в) В.УС г) И. Болотников
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Гость:
Восстанию под руководством Степана Разина предшествовал поход под предводительством Уса
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