Острые углы прямоугольного треугольника равны 20∘ и 70∘. Найти угол между высотой ?? биссектрисой, проведенными из вершины прямого угла.

Геометрия

Острые углы прямоугольного треугольника равны 20∘ и 70∘. Найти угол между высотой ?? биссектрисой, проведенными из вершины прямого угла.

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