Острые углы прямоугольного треугольника равны 20∘ и 70∘. Найти угол между высотой ?? биссектрисой, проведенными из вершины прямого угла.
Геометрия
Острые углы прямоугольного треугольника равны 20∘ и 70∘. Найти угол между высотой ?? биссектрисой, проведенными из вершины прямого угла.
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