Произведение каких круглых чисел равно 54000

Математика
Произведение каких круглых чисел равно 54000
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Гость:
540 умножить на 100 ненкмн6мнк
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