Что изучает ботаника? Какое значение имеют растения природе? Какое значение имеют растения в жизни человека? Почему нужно охранять растения? Какое участие ученики вашей школы принимают в работе по охране природы? В чём отличие ...
Биология
Что изучает ботаника? Какое значение имеют растения природе? Какое значение имеют растения в жизни человека? Почему нужно охранять растения? Какое участие ученики вашей школы принимают в работе по охране природы? В чём отличие низших растений от высших?
Ответ(ы):
Гость:
Ботаника-наука о растениях Растения имеют очень большая роль, ведь они состоят в цепи питания и создают нам кислород, Без растений не существовал бы и человек, как говорилось и раньше они создают кислород
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