Биопоэма по Константину Дмитричева Бальмонта

Гость: Гость:

В серебряном веке очень был моден поэт Бальмонт. До того был моден, что прямо, ну сильно аж моден. Как только народ вставал с постели, так сразу начинал читать стихи егоные. Открывали окна и орали наперегонки друг с другом, кто переорёт. Глядя на людей, стали орать и коты, про то, как хорошо становится, когда съешь голову селёдки и помысолишь морду коту-собрату. В Англии тогда ещё не было Битлз, поэтому вся школота и гопники очень любили базлать на стихи Бальмонта, до того любили, что прямо ЖУТЬ! И никакого спасу от них не было, все орали, даже собаки бездомные, у которых неделю не было маковой росинки в роте и хвосты висели, как эти... как их? Ну, на верёвках-то висят... аааа.. колбаса. Сильно уж он, этот Бальмонт, умел стихи сочинять, даже лучше Пушкина. Поэтому они часто дрались и ходили на Чёрную речку стирать свои панталоны от грязи. Там и встретил, между прочим, Пушкин свою Татьяну и они поженились. А когда наступил золотой век, Бальмонт заболел лихоманкой и умер.