Помогите пожалуйста! 1. Чему равно значение выражения 5 7/8 + (-3 5/12) - (-1 7/16) А) 8 41/48 Б) 3 43/48 В) 2 1/48 Г) 3 1/48 2. Сравните числа -а и b, если а и b - отрицательные. А) -а gt; b Б) -а = b В) -а lt; b Г) ...

Математика

Помогите пожалуйста! 1. Чему равно значение выражения 5 7/8 + (-3 5/12) - (-1 7/16) А) 8 41/48 Б) 3 43/48 В) 2 1/48 Г) 3 1/48 2. Сравните числа -а и b, если а и b - отрицательные. А) -а gt; b Б) -а = b В) -а lt; b Г) сравнить невозможно 3. Числа а и b таковы, что а + b lt; a. Какое из утверждений верно? А) b gt; 0 Б) b lt; 0 В) b = 0 Г) b gt;_ 0

Автор: Гость