Помогите пожалуйста! 1. Чему равно значение выражения 5 7/8 + (-3 5/12) - (-1 7/16) А) 8 41/48 Б) 3 43/48 В) 2 1/48 Г) 3 1/48 2. Сравните числа -а и b, если а и b - отрицательные. А) -а gt; b Б) -а = b В) -а lt; b Г) ...

Математика
Помогите пожалуйста! 1. Чему равно значение выражения 5 7/8 + (-3 5/12) - (-1 7/16) А) 8 41/48 Б) 3 43/48 В) 2 1/48 Г) 3 1/48 2. Сравните числа -а и b, если а и b - отрицательные. А) -а gt; b Б) -а = b В) -а lt; b Г) сравнить невозможно 3. Числа а и b таковы, что а + b lt; a. Какое из утверждений верно? А) b gt; 0 Б) b lt; 0 В) b = 0 Г) b gt;_ 0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ответ такой: Б А Б Но на счет 3 задания ,я сомневаюсь совсем капельку
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Немецкий язык
35б. Надо перевести и сделать номер 4 и 5
Ответить
Қазақ тiлi
Напишите информацию о казахском дастаркане на казахском
Ответить
Математика
Помогите, срочно нужно решить задание 2!!!!
Ответить
Литература
Биопоэма по Константину Дмитричева Бальмонта
Ответить
Биология
Что изучает ботаника? Какое значение имеют растения природе? Какое значение имеют растения в жизни человека? Почему нужно охранять растения? Какое ...
Ответить