Помогитеееее прошууу:( Отрезок DM-биссектриса треугольника CDE. Через точку M проведена прямая,параллельная стороне CD и пересекающая сторону DE в точкеN. Найдите углы треугольника DNM,если угол CDE=68 градусов. Прямые с и d п...

Геометрия
Помогитеееее прошууу:( Отрезок DM-биссектриса треугольника CDE. Через точку M проведена прямая,параллельная стороне CD и пересекающая сторону DE в точкеN. Найдите углы треугольника DNM,если угол CDE=68 градусов. Прямые с и d параллельны. Из точки А прямой с к прямой d проведены перпендикуляр АС и наклонная АВ. Угол АВС=45 градусов.Найдите ВС,если расстояние между прямыми с и d равно 12 см.
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Гость:
Лови.................................................................................................... это первая  сейчас вторую постараюсь
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