Закончи предложения. Гостиная -- это ...... Горница -- это ..... Светёлка -- это .....

Окружающий мир
Закончи предложения. Гостиная -- это ...... Горница -- это ..... Светёлка -- это .....
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1-это где встречают гостей и проводят там время(проше зал) 2-Изба 3-спальня
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