Закончи предложения. Гостиная -- это ...... Горница -- это ..... Светёлка -- это .....
Окружающий мир
Закончи предложения. Гостиная -- это ...... Горница -- это ..... Светёлка -- это .....
Ответ(ы):
Гость:
1-это где встречают гостей и проводят там время(проше зал) 2-Изба 3-спальня
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
В каких процессах организма человека участвует гипоталамус? 1) регуляция работы ??стальных желёз 2) регуляция менструального цикла 3) усвоени...
География
План описания природной зоны тайга. 1. географическое положение 2. климатические у??ловия 3. почва 4. растительность 5. животный мир.
Математика
Помогите пожалуйста! 1. Чему равно значение выражения 5 7/8 + (-3 5/12) - (-1 7/16) А) 8 41/48 Б) 3 43/48 В) 2 1/48 Г) 3 1/48 2. Сравни...
Немецкий язык