Что сделал Перикл для Афин

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Историки рассказывают, что Перикл был выдающимся государственным деятелем и патриотом. Он славился как замечательный оратор. Красноречие (умение правильно и убедительно говорить) было очень важным качеством для политика. Ведь тогда не было ни газет, ни радио, ни телевидения. Чтобы достичь успеха, нужно было убедить народное собрание в своей правоте. За силу слова современники называли Перикла Олимпийцем, сравнивая его с Зевсом.Перикл отдавал все свои силы и все время заботе об Афинах и их гражданах. Он был честен и бескорыстен. "Хотя он сделал город... величайшим и богатейшим, хотя он могуществом превзошел многих царей и тиранов - писал историк Плутарх, - он ни на одну драхму (драхма - афинская монета) не увеличил своего состояния по сравнению с тем, которое оставил ему отец".Перикл внес несколько изменений в управление полисом, в права граждан. Тем самым он продолжил реформы Солона и Клисфена. При Перикле в Афинах окончательно сложилась демократия.