На что делились богатые купцы в Московском государстве в 17 веке
История
На что делились богатые купцы в Московском государстве в 17 веке
Ответ(ы):
Гость:
Богатые купцы делились на торговые гильдии. Гильдия - цех, объединение людей одной или схожих профессий или целей.
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