пожалууййстаа сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 1; 5: 7, если в полу??аемом ответе цифры могут повторяться?

Математика

пожалууййстаа сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 1; 5: 7, если в полу??аемом ответе цифры могут повторяться?

Автор: Гость