пожалууййстаа сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 1; 5: 7, если в полу??аемом ответе цифры могут повторяться?

Математика
пожалууййстаа сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 1; 5: 7, если в полу??аемом ответе цифры могут повторяться?
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