Черты сходства позволяющий объединить в один класс серую жабу и обыкновенного тр??тона, является 1) хорошо развитые задние конечности 2) наличие хвостового отдела позвоночника 3) дыхание легкими и кожей 4) размножение икро...

Биология

Черты сходства позволяющий объединить в один класс серую жабу и обыкновенного тр??тона, является 1) хорошо развитые задние конечности 2) наличие хвостового отдела позвоночника 3) дыхание легкими и кожей 4) размножение икрой в воде

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