Пожелание матери сочинение на казахскгм языке!!! можно на русском но желательно на казахском!!!

Қазақ тiлi
Пожелание матери сочинение на казахскгм языке!!! можно на русском но желательно на казахском!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менім анама тілек. Мен анама ең бірінші денсаулық тілеймін.Анам əрқашан күліп жүргенің қалаймын.Анама көтеріңкі көңіл күй тілеймін.Ұзақ өмір тілеп,адемі жəне осындай өмірге мойынбай алға жүргенін қалаймын.Анам мен үшін қымбат жан ,сондықтан оған барлық жақсы тілектердің орындалуын тілеймін.
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