Практическая возрастные особенности акомодационных способностей глаза сделать ??ывод

Биология
Практическая возрастные особенности акомодационных способностей глаза сделать ??ывод
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выводы:диаметры зрачка-основной механизм псевдоаккомодации.AcrySof Natural практически неподвижна при естественном напряжении аккомодации,амплитуда её движения при медикаментозном сужении/расширении зрачка минимальна.Не выявлено достоверной корреляции между амплитудой движения ИОП и возрастном пациента,ПЗО,ПК и силой ИОП.Для большинства пациентов в послеоперационном периоде миопия слабой степени.(0,75-1,0 дптр) позволяет не пользоваться очками для чтения и для дали
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