Прав ли был Аристотель,доказавший шарообразность Земли, наблюдая за лунным затме??ием? Почему?
География
Прав ли был Аристотель,доказавший шарообразность Земли, наблюдая за лунным затме??ием? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да он был прав потомучто затмение тоесть тень было круглым
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