Характеристика героев из пьесы ким

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КИМ (англ. Kim) — герой романа Р.Киплинга «Ким» (1901), сын солдата-ирландца из полка, расквартированного в Индии. Оставшись сиротой, К. становится уличным мальчишкой, перенимает язык и обычаи восточного базара. Перелом в судьбе К. происходит с появлением в городе тибетского ламы, ищущего «реку стрелы», в которую, согласно преданию, упала стрела, выпущенная Буддой. Омовение в этой реке очищает человека от всех грехов. К. становится «чалой» (учеником) этого святого человека, выходит с ним на «великий колесный путь» (дорогу, пересекающую Индию и кончающуюся на границе Афганистана), попадает во многие отдаленные места и сталкивается с огромным числом людей разных каст и разного общественного положения, населяющих многоликую Индию. К. наделен острым природным умом, отличной памятью, способностью привлекать к себе сердца людей; он попадает на заметку английскому полковнику, ученому-этнологу, который возглавляет английскую разведку в Индии. С помощью этого своего покровителя и на деньги ламы К. удается получить хорошее образование, но все равно его тянет обратно — на дороги Индии, и он до конца остается верен ламе. Ким и лама составляют последнюю по времени написания «донкихотскую пару», внедрившуюся в английскую литературу после перевода быстро ставшего популярным романа Сервантеса (Дон Кихот и Санчо Панса; Там Джонс и Партридж у Филдинга; Пиквик и сэр Уэллер у Диккенса и др.). К.— пример практичности, и при этом привязанности к идеалисту ламе. Но по окончании школы он становится еще и агентом английской разведки; сопровождая ламу, заодно выполняет задания секретной службы, открывающей, по мнению Киплинга, широкое поле деятельности для людей, подобно Киму хорошо знающих и любящих свою страну. Ряд приключений К. связан также и с этой стороной жизни.