Права и обязанности родителей ограничены во времени
Обществознание
Права и обязанности родителей ограничены во времени
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Гость:
Конечно же нет! они всегда должны их исполнять и без перерывов! это как долгл
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