Правильный шестиугольник вписан в окружность. площадь кругового сектора ,соответствующего центральному углу шестиугольника, равна 3п .найдите площадь шестиугольника

Геометрия
Правильный шестиугольник вписан в окружность. площадь кругового сектора ,соответствующего центральному углу шестиугольника, равна 3п .найдите площадь шестиугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ABCDEF _правильный шестиугольникю S(ABCDEF) =6S(ΔABO)=6* (a ²(√3)/4) =(3√3)*R²/2 . * * * O_ центр окружности описанной вокруг ABCDEF  * * *  * * * ΔABO _ равносторонний AB=OA=OB =R, т.к. ∠OAB =60° * * * --- Sсек =πR² *(60°/360°) = πR²/6. 3π =πR²/6⇒ R² =18. Следовательно: S(ABCDEF) =(3√3)*R²/2 =3√3)*18/2 =27√3.
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