Правописание Приставок пре-при

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Приставки пре-при в безударном положении произносятся одинаково Приставка ПРИ обозначает 1) Приблежение присоединение, прибавление прибыть, приехать, приблизиться, приписать 2) расположение вблизи чего-нибудь пригород привокзальный 3)неполноту действий приоткрыть притормозить, приукрасить Приставка ПРЕ имеет два основных значения 1) близкое к значению слова очень предобрый, премудрый (очень мудрый) 2) близкое к значению приставки ПЕРЕ преградить (перегородить) Есть слова с приставками пре-при , которые произносятся одинаково, но имеют разные значения. На письме они различаются написанием приставок. Пребывать (в неведении) прибывать (на вокзал) Преступить (закон) приступить (к делу) Слова которые надо запомнить - причуда, пренебрегать, прихоть, прихотливый, приключение, преследовать, препятствие.