Пожалуйста напишите выпиши имена существительные. определи их род. Катя и Митя пр??шли в лес.Они долго гуляли нём, а к вечеру пришли к ибушке лесника.Лесник угостил их грибами и проводил к сеневалу.Под крышей сарая лепилось гне...

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Пожалуйста напишите выпиши имена существительные. определи их род. Катя и Митя пр??шли в лес.Они долго гуляли нём, а к вечеру пришли к ибушке лесника.Лесник угостил их грибами и проводил к сеневалу.Под крышей сарая лепилось гнездо.Прожорливый птенец просил еды.Ласточка долго кружилось над гнездом , боялась садиться. помагите пожалуйста

Автор: Гость