Пожалуйста напишите выпиши имена существительные. определи их род. Катя и Митя пр??шли в лес.Они долго гуляли нём, а к вечеру пришли к ибушке лесника.Лесник угостил их грибами и проводил к сеневалу.Под крышей сарая лепилось гне...
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Пожалуйста напишите выпиши имена существительные. определи их род. Катя и Митя пр??шли в лес.Они долго гуляли нём, а к вечеру пришли к ибушке лесника.Лесник угостил их грибами и проводил к сеневалу.Под крышей сарая лепилось гнездо.Прожорливый птенец просил еды.Ласточка долго кружилось над гнездом , боялась садиться. помагите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Катя( женский род) Митя(мужской род) лес(мужской род) вечер( мужской род) избушка(женский род) лесник(мужской род) сеновал(мужской род)крыша(женский род) сарай(мужской род) гнездо(средний род) птенец(мужской род) еда(женский род) ласточка(женский род)
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