Мальчик Алеша решил в 3 раза больше задач ,чем Боря.Боря решил на 12 задач меньше,чем Алеша.Сколько задач решил каждый мальчик?

Математика
Мальчик Алеша решил в 3 раза больше задач ,чем Боря.Боря решил на 12 задач меньше,чем Алеша.Сколько задач решил каждый мальчик?
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Гость:
12*3=36 Ответ:задач решил каждый мальчик
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