Мальчик Алеша решил в 3 раза больше задач ,чем Боря.Боря решил на 12 задач меньше,чем Алеша.Сколько задач решил каждый мальчик?

Математика

Мальчик Алеша решил в 3 раза больше задач ,чем Боря.Боря решил на 12 задач меньше,чем Алеша.Сколько задач решил каждый мальчик?

Автор: Гость